حكومة العراق تحقق في أحداث النجف.. ومحافظ ذي قار يستقيل

2019/11/29 | 00:18

اخبار السعودية )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية على "تويتر"، ليل الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، وجّه بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة المستشار العسكري للتحقيق بأحداث

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