محمد بن راشد: المنطقة تتغير بسبب محمد بن سلمان

2019/11/29 | 01:40

اخبار السعودية )- استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، أمس، وبحث معه العلاقات بين البلدين والفرص الواعدة لتطوير التعاون الثنائي.وشدد الشيخ محمد بن راشد خلال الاستقبال على «استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين التي لا تنفصم عراها»، وقال إن «التاريخ يصنعه الشجعان...وتاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان».

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