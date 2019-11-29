حكومة عبد المهدي أمام امتحان «مجزرة الناصرية»

2019/11/29 | 01:40

اخبار السعودية )- بعد ساعات من ليلة عاصفة في مدينة النجف، انتهت بقيام المحتجين بحرق القنصلية الإيرانية، وجدت حكومة عادل عبد المهدي نفسها في مأزق جديد، بعد ارتكاب قوات الأمن مجزرة في مدينة الناصرية، مسقط رأس عبد المهدي، حيث قتل وجرح العشرات، وسط دعوات برزت لاستقالة الحكومة، أبرزها، دعوة أطلقها زعيم التيار الصدري، حذر فيها من «بداية انهيار العراق» إذا لم تتنح الحكومة.

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