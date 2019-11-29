جنوب العراق ينزف.. حداد في الناصرية وحظر تجوال بالنجف

2019/11/29 | 08:34

اخبار السعودية )- شهد العراق الخميس يوماً دامياً لا سيما في محافظات الجنوب على وجه الخصوص، حيث قتل 31 متظاهراً خلال مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية، وفق ما أعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، في يوم هو من

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