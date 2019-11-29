دم الجنوب يضغط على المسؤولين.. نائب محافظ النجف يستقيل

2019/11/29 | 10:06

اخبار السعودية )- بعد يوم دام شهدته النجف، وارتفاع عدد القتلى في المدينة ليلاً إلى 15 إثر اشتباكات بين المحتجين وقوى الأمن العراقية، التي أطلقت الرصاص الحي باتجاه المحتجين بغية تفريقهم، أعلن نائب محافظ النجف طلال بلال،

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