2019/11/29 | 12:10

اخبار السعودية )- علق وكيل المرجعية الشيعية الأعلى في العراق، رشيد الحسيني، على الأحداث الدامية التي شهدتها النجف وذي قار في العراق الخميس.وكتب الحسيني على صفحته على فيسبوك، مساء الخميس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب من السيستاني يتوعد الحكومة.. "أليس الصبح بقريب") نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرب من السيستاني يتوعد الحكومة.. "أليس الصبح بقريب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).