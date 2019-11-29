رويترز: ضحايا احتجاجات العراق تجاوزوا 400 قتيل

2019/11/29 | 12:41

اخبار السعودية )- تجاوز عدد قتلى احتجاجات العراق 400 قتيل، وفق إحصاء أوردته رويترز نقلا عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، اليوم الجمعة.إلى ذلك، أفاد مراسل العربية بوقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات أمنية أمام قيادة شرطة ذي

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