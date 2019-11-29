ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات العراق لـ408 قتلى

2019/11/29 | 13:12

اخبار السعودية )- تجاوز عدد قتلى احتجاجات العراق 400 قتيل، وفق إحصاء أوردته رويترز نقلاً عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، اليوم الجمعة.وأظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات

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