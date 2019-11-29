رسالة من الأميرة ديانا تظهر حماس الأميرين ويليام وهاري لفترة الأعياد

2019/11/29 | 14:03

اخبار السعودية )- أظهرت رسالة كتبتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا مدى حماس ولديها الأميرين ويليام وهاري لفترة الأعياد.والرسالة، المعروضة للبيع في مزاد علني، كتبتها الأميرة في 5 ديسمبر (كانون الأول) عام 1990 ووجهتها إلى امرأة تدعى إيفي وودوارد، بحسب تقرير لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية.والتقت أميرة ويلز السابقة بوودوارد في سبتمبر (أيلول) عام 1990 أثناء زيارتها للأمير تشارلز في المستشفى، بعد أن عانى ولي العهد من كسر في اليد.

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