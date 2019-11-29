السيستاني يحذر من دوامة عنف في العراق

2019/11/29 | 14:03

اخبار السعودية )- أدان المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم (الجمعة)، استخدام القوة المميتة ضد المحتجين، وحث المتظاهرين على رفض العنف والتخريب، محذراً من دوامة عنف أخرى في البلاد.وقال ممثل عن السيستاني، في خطبة الجمعة، اليوم في كربلاء، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء: «المرجعية الدينية إذ تترحم على الشهداء الكرام، وتواسي ذويهم، وتدعو لهم بالصبر والسلوان، وللجرحى بالشفاء العاجل، تؤكد مرة أخرى على حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين، ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح».

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