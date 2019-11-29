أم عراقية تصرخ مفجوعة فوق جثة ولدها: ارجع يا يمه

2019/11/29 | 14:14

اخبار السعودية )- أظهر مقطع فيديو فاجعة أم بوفاة ولدها في مواجهات مع الأمن العراقي وسط ذي قار جنوب البلاد، حيث انهارت الأم فوق جثة ولدها وهي تصرخ وتبكي بحرقة قائلة "ارجع يا يمه".وكان العراق شهد مساء الخميس يوماً دامياً

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