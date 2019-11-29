حذاء نابليون للبيع في مزاد مقابل 88 ألف دولار

2019/11/29 | 15:05

اخبار السعودية )- تطرح دار «درو» للمزادات، اليوم (الجمعة)، حذاء برقبة، يعتقد أنه حذاء نابليون بونابرت، للبيع بمبلغ قد يصل إلى 80 ألف يورو (88176 دولاراً)، بحسب تقرير لوكالة «رويترز».وتعتقد دار المزادات أن نابليون امتلك حذاء ركوب الخيل الجلدي خلال منفاه الأخير في جزيرة سانت هيلينا في المحيط الأطلسي، بعد هزيمته في معركة ووترلو.وقال ألكسندر جيكيلو، المسؤول عن مزاد بيع الحذاء: «من الصعب فصل هذا الحذاء عن صورة نابليون في أذهاننا».وأضاف: «إنه جزء من أيقونة...أيقونة عالمية اليوم.بيع مثل هذه القطع غير مألوف.نحن نعلم جيداً صورة نابليون في أنحاء العالم: قبعة، وحذاء برقبة، وربما سترة طويلة».

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