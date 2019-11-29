كانت تسير أربع ساعات يومياً للذهاب للعمل... زوجان أميركيان يهديان نادلة سيارة

2019/11/29 | 15:05

اخبار السعودية )- اعتادت أدريانا إدواردز، السير أربع ساعات يومياً من منزلها إلى مقر عملها، في رحلة شاقة، قبل أن تتبدل أحوالها، في يوم عيد الشكر، حين أهداها زوجان، كانا يتناولان وجبة الإفطار في المطعم التي تعمل فيه، سيارة جديدة.وبدأت الواقعة حين ذهب الزوجان للمطعم الواقع في ولاية تكساس الأميركية، لتناول الفطور، قبل أن تبدأ إداواردز، النادلة التركية في المطعم، التحدث معهما كما اعتادت مع زوار المطعم، ويتطرق الحديث بعد ذلك عن مشوارها اليومي، وادخارها الأموال لشراء سيارة تنهي بها عذابها اليومي.

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