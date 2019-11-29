في الصين... حتى التسول أصبح إلكترونياً

2019/11/29 | 15:36

اخبار السعودية )- تُعد الصين واحدة من الدول المؤيدة لاستمرار التعاملات غير النقدية، حيث تحتل المرتبة الأولى كأكبر سوق غير نقدية في العالم.ويستطيع زائر الصين استخدام الدفع الإلكتروني في كل تعاملاته التجارية عبر استخدام التطبيقات المختلفة، دون أن يكون مضطراً إلى التعامل ورقياً في المتاجر أو غيرها.وامتدت آثار هذا النمو الواسع للتعاملات غير النقدية على المتسولين في الصين، حيث بدأ عدد منهم استخدام تطبيق «وي شات» WeChat للرسائل في تلقي التبرعات المالية.والتطبيق الإلكتروني المملوك لشركة «تنسينت هولدينجز» يعد الوسيلة الرئيسية للمحادثة لمستخدمي الهواتف المحمولة الذكية في الصين.

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