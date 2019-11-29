بعضها يبلغ 200 ألف عام... أقدم 10 كائنات حية على وجه الأرض (صور)

2019/11/29 | 15:36

اخبار السعودية )- كشفت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن أقدم 10 كائنات حية ما زالت تعيش على وجه الأرض، داعيةً محبي السفر والسياحة من مختلف أنحاء العالم إلى زيارتها والاستمتاع برؤيتها.وهذه الكائنات هي:- الطائر البري «ويزدوم»:أتمَّت ويزدوم، أقدم الطيور البرية في العالم، عامها الـ68 هذا العام، وتنتمي إلى فصيلة «القطرس»، وهي فصيلة من الطيور تتميز بقدرتها على الطيران والتحليق لمسافات هائلة.وتحلق ويزدوم بين المحيطات طوال العام، عدا فصل الخريف الذي تعود فيه إلى محمية ميدواي أتول الوطنية للحياة البرية، شمال المحيط الهادئ، لوضع بيضها.- ذكر السلحفاة «جوناثان»:

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