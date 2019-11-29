عبدالمهدي: سأتقدم باستقالتي إلى البرلمان العراقي

2019/11/29 | 15:47

اخبار السعودية )- أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الجمعة، أنه سيرفع استقالته إلى مجلس النواب حقنا للدماءوأضاف عبدالمهدي في بيان "بالنظر إلى الظروف والعجز الواضح فالبرلمان مدعو لإعادة النظر في

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