شاهد.. احتفالات في بغداد بعد قرار عبدالمهدي الاستقالة

2019/11/29 | 16:49

اخبار السعودية )- كأول رد فعل لإعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اعتزامه تقديم استقالته، خرج محتجون اليوم الجمعة إلى ساحة التحرير بوسط بغداد.وعبر المحتجون عن فرحهم بهذه الخطوة التي تأتي في إطار مطالبهم بـ"إسقاط

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