رئيس وزراء بريطانيا: لن أفصح عن عدد أبنائي

2019/11/29 | 17:09

اخبار السعودية )- قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الجمعة)، إنه لن يفصح عن عدد أبنائه، مضيفاً أنه «لن يجعلهم محط الأنظار» قبيل الانتخابات التي تجرى في 12 ديسمبر (كانون الأول) ، وفقاً لوكالة «رويترز».وأضاف جونسون، الذي جذبت حياته العاطفية المثيرة اهتمام الصحف البريطانية فيما سبق: «أحب أبنائي كثيراً لكنهم لا يخوضون هذه الانتخابات، لذلك لن أعلق...لن أجعلهم محط الأنظار في هذه الانتخابات».ورداً على سؤال عما إن كان سينجب المزيد من الأطفال قال جونسون (55 عاماً)، الذي يعيش في مقر الحكومة في «داونينغ ستريت» بعد انفصاله عن زوجته العام الماضي: «لن أخوض مناقشات عن هذه الأمور».

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