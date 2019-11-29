إردوغان لماكرون: أنت في حالة موت دماغي

2019/11/29 | 17:09

اخبار السعودية )- وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الجمعة)، انتقاداً حاداً لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون معتبرا أنه «في حالة موت دماغي»، ومصعّداً الضغط قبل أسبوع من قمة حاسمة لحالف شمال الأطلسي تستضيفها لندن.واقتبس إردوغان توصيف ماكرون نفسه للحلف الأطلسي قائلاً: «عليك قبل أي شيء أن تفحص موتك الدماغي أنت نفسك.هذه التصريحات لا تليق سوى بأمثالك الذين هم في حالة موت دماغي».وكان ماكرون قد وجه انتقادات حادة للحلف، تمسك بها أمس الخميس عند استقباله الأمين العام للأطلسي ينس ستولتنبرغ، الأمر الذي أثار انتقادات عدد من الدول الأعضاء في الحلف، ومن بينها ألمانيا وتركيا.

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