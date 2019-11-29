بغداد تحتفل.. وتظاهرات حاشدة في البصرة والنجف

2019/11/29 | 17:50

اخبار السعودية )- توافد الآلاف إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد مساء الجمعة، حيث علت الهتافات احتفالاً باستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.وأظهرت لقطات من ساحة التحرير أعداد كبيرة من المتظاهرين الذين

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