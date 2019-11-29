وفاة ناشط من «الجهاد الإسلامي» متأثراً بإصابته في غارة إسرائيلية على غزة

2019/11/29 | 18:11

اخبار السعودية )- أعلنت كل من وزارة الصحة التي تديرها «حماس» في غزة، وحركة «الجهاد الإسلامي» عن وفاة ناشط من سرايا القدس اليوم (الجمعة)، متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية خلال المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل قبل نحو أسبوعين.

وقالت وزارة الصحة في بيان وصل لوكالة الصحافة الفرنسية: «توفي رائد رفيق أحمد السرساوي (30 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها في قصف إسرائيلي جوي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) خلال التصعيد على قطاع غزة».

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