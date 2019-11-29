رئيس الوزراء العراقي يعلن عزمه تقديم استقالته للبرلمان

2019/11/29 | 18:11

اخبار السعودية )- أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم (الجمعة) عزمه تقديم طلب «استقالته» إلى مجلس النواب وذلك بعد ساعات على دعوة المرجع الشيعي الأعلى في البلاد، علي السيستاني إلى سحب الثقة من الحكومة.

ونقل بيان رسمي عن رئيس الوزراء، نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، قوله «سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته».

وأضاف عبد المهدي أنه يسعى بذلك إلى الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف والفوضى.

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