ساحة التحرير ببغداد تحتفل.. واشتباكات على جسر الأحرار

2019/11/29 | 18:21

اخبار السعودية )- توافد الآلاف إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد مساء الجمعة، حيث علت الهتافات احتفالاً باستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.وأظهرت لقطات من ساحة التحرير أعدادا كبيرة من المتظاهرين الذين

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