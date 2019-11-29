بعد قرار عبدالمهدي.. موجة استقالات لمسؤولين عراقيين

2019/11/29 | 18:52

اخبار السعودية )- عقب إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الجمعة، أنه سيرفع استقالته لمجلس النواب، أفادت وسائل إعلام عراقية بتقديم العديد من المسؤولين العراقيين استقالاتهم.في التفاصيل، أعلن التلفزيون

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