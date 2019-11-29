الصدر: استقالة عبدالمهدي أول ثمار الثورة

2019/11/29 | 19:23

اخبار السعودية )- أكد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الجمعة، أن استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي هي أول ثمار الثورة وليس آخرها.ونشر الصدر بيانا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال

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