واشنطن للمسؤولين العراقيين: استجيبوا لمطالب المحتجين

2019/11/29 | 20:56

اخبار السعودية )- طالبت واشنطن، الجمعة، المسؤولين العراقيين بالاستجابة لمطالب المحتجين.وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها، نشارك المحتجين العراقيين قلقهم المشروع، مطالبة الحكومة العراقية ببدء الإصلاحات بما فيها

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