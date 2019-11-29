شرطة لندن تقتل شخصاً بـ«حادث إرهابي» في عملية طعن بمنطقة بريدج

2019/11/29 | 21:17

اخبار السعودية )- قالت الشرطة البريطانية إنها قتلت رجلا في «حادث إرهابي» بمنطقة لندن بريدج، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وإنها تعاملت مع حادث طعن على أنه «عمل إرهابي»، وإن المشتبه فيه كان يرتدي حزاما متفجراً مزيفاً.وشوهدت اشتباكات بين مجموعة من الناس فوق الجسر وسُمع إطلاق نار؛ وأجلت الشرطة الجسر من المشاة، وأغلقت محطة لندن بريدج، كما أعلنت هيئة المواصلات عن توقف القطارات بالمحطة.وأظهرت صور فيديو أفراد شرطة يوجهون أسلحتهم ناحية شاحنة بيضاء فوق الجسر، وبعدها يفتشون الشاحنة.

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