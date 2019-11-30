العراق.. تحذيرات من مجزرة في ذي قار

2019/11/30 | 01:04

اخبار السعودية )- حذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مساء الجمعة، من مجزرة جديدة في محافظة ذي قار، داعية ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين إلى التدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن دماء الشباب

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