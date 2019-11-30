حداد النجف وذي قار مستمر.. والشرارة تنتقل إلى الأنبار

2019/11/30 | 07:46

اخبار السعودية )- تستمر النجف وذي قار، السبت، في حدادهما على أرواح الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين في الاحتجاجات.وكانت الإدارتان المحليتان في النجف وذي قار أعلنتا، الجمعة، الحداد العام 3 أيام بعد موجة عنف دامية في

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