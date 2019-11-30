غضب ذي قار لم يهدأ.. محتجون يغلقون جسور الناصرية

2019/11/30 | 10:21

اخبار السعودية )- في الوقت الذي تستمر فيه كل من النجف وذي قار، السبت، في حدادهما على أرواح الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين في الاحتجاجات، أفاد مراسل العربية أن متظاهرين يغلقون عدة جسور في مدينة الناصرية.وأوضح أنه تم

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