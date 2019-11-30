رئيس البرازيل يتهم دي كابريو بتمويل حرائق الأمازون

2019/11/30 | 11:12

اخبار السعودية )- قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أمس (الجمعة) إن نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو موّل الحرائق التي تشتعل في غابات الأمازون المطيرة دون تقديم أي دليل، في أحدث هجوم من قبل الزعيم اليميني بشأن المسؤوليةالمسؤولية عن حرائق الغابات والتي أثارت قلقا دوليا، بحسب وكالة «رويترز».وكان بولسونارو يعلق على ما يبدو على منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي تقول إن الصندوق العالمي للحياة البرية قد دفع أموالاً من أجل صور التقطها رجال إطفاء متطوعون يفترض أنها استخدمت بعدذلك من أجل جمع تبرعات، من بينها تبرع قيمتها 500 ألف دولار قدمه دي كابريو.

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