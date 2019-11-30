منفذ اعتداء لندن أدين سابقاً بجرائم إرهابية وغادر السجن العام الماضي

2019/11/30 | 11:12

اخبار السعودية )- أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم (السبت)، أن رجلاً يُشتبه في طعنه شخصين حتى الموت في اعتداء عند جسر لندن هو سجين سابق كان قد أُدين عام 2012 بارتكاب جرائم إرهابية، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكشفت الشرطة أن الرجل الذي قُتل بالرصاص على أيدي ضباطها بعد تنفيذه الاعتداء، أمس (الجمعة)، يُدعي عثمان خان ويبلغ من العمر 28 عاماً، مشيرة إلى عدم السعي لتعقب أي مشتبه به آخر فيما يتعلق بالحادث.

وقال بيان للشرطة: «هذا الشخص معروف لدى السلطات، وقد أدين عام 2012 بجرائم إرهابية، وخرج من السجن بإطلاق سراح مشروط في ديسمبر (كانون الأول) عام 2018».

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