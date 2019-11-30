2019/11/30 | 11:23

اخبار السعودية )- بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الجمعة، أنه سيرفع استقالته إلى مجلس النواب حقنا للدماء، أفادت مصادر عراقية، السبت، بأن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا طارئا برئاسة عبدالمهدي لبحث الاستقالة

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