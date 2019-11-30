«بطولة مبهرة»... إشادات بشجاعة المارة في التصدي لمهاجم لندن

2019/11/30 | 14:18

اخبار السعودية )- أشاد سياسيون وأفراد من الجمهور لتصدي عدد من المارة للمهاجم في حادث الطعن عند جسر لندن، أمس (الجمعة)، بعد أن أظهر المارة «بطولة مبهرة»، بعد تدخلهم لوقف الهجوم الذي أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وطعن عثمان خان البالغ من العمر 28 عاماً عدداً من الناس بسكين قبيل الثانية ظهر أمس (الجمعة) بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش) قرب جسر لندن، وبدأ الرجل هجومه العشوائي مستهدفاً أشخاصاً في مبنى فيشرمونجرز هول قرب جسر لندن.

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