إنفوغرافيك... مئات القتلى خلال الاحتجاجات في 10 مدن إيرانية

2019/11/30 | 14:18

اخبار السعودية )- تحاول السلطات الإيرانية منذ اندلاع الاحتجاجات ضد قرار رفع أسعار الوقود وارتفاع التضخم وانهيار الاقتصاد الإيراني إخفاء العدد الحقيقي لقتلى ومصابي ومعتقلي هذه الاحتجاجات.

ورغم محاولات إخفاء هذه الأرقام، فإن بعض الجهات أعلنت أرقاماً تقريبية للضحايا، فقد قالت «منظمة العفو الدولية» إن عدد قتلى الاحتجاجات لا يقل عن 161 شخصاً، فيما رفع موقع «كلمة» الإصلاحي العدد إلى 366 قتيلاً.

ويوضح «الإنفوغرافيك» التالي أرقام ضحايا الاحتجاجات في إيران وتوزيعهم الجغرافي على المدن الإيرانية:

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