تشكيل محكمة عراقية خاصة بالفساد.. وحجز أموال المتورطين

2019/11/30 | 15:00

اخبار السعودية )- أعلن سعد الحديثي، الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، السبت، تشكيل محكمة عراقية مركزية خاصة بجنايات الفساد.كما أشار إلى أن المحكمة أصدرت أوامر بحجز أموال المتورطين بقضايا فساد،

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