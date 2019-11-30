أميركية بانتظار إزالة 9 كغم من الجلد الزائد بعد خسارة أكثر من نصف وزنها

2019/11/30 | 15:49

اخبار السعودية )- استطاعت سيدة أميركية كانت تعاني من وزنها الزائد، فقدان أكثر من نصف وزنها بشكل طبيعي من دون إجراء أي عملية جراحية، لكنها تعاني اليوم من جلد زائد بوزن 9 كيلوغرامات تقريباً.وكانت كاثرين شانكلين من مدينة أوكلاهوما الأميركية تزن 190 كيلوغراما ونصف الكيلوغرام قبل أن تقرر التخلص من الوزن الزائد، بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وعانت كاثرين من بعض الحالات الصحية، بما في ذلك تكيس المبيض، واضطرابات المناعة، وارتفاع ضغط الدم والسكري.وحذرها الأطباء مراراً وتكراراً من أنها تعرّض حياتها للخطر بسبب وزنها.

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