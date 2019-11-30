تجدد الاشتباكات في النجف.. وتحذير من تفاقم الوضع

2019/11/30 | 16:02

اخبار السعودية )- تجددت الاشتباكات السبت بين عدد من المتظاهرين من النجف، وميليشيا سرايا عاشوراء (التابعة لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم) قرب مرقد الحكيم في النجف.وكانت المنطقة شهدت قبل يومين اشتباكات مماثلة أدت إلى سقوط

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