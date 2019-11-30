تجدد الاشتباكات في النجف.. والعشائر تتوعد

2019/11/30 | 16:33

اخبار السعودية )- تجددت الاشتباكات، السبت، بين عدد من المتظاهرين من النجف، وميليشيا سرايا عاشوراء (التابعة لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم) قرب مرقد الحكيم في النجف.وفي حين دعا محافظ النجف شيوخ العشائر والوجهاء إلى

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