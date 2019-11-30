بالصور... طوكيو تكشف عن استاد «أولمبياد 2020» بعد تجهيزه

2019/11/30 | 16:51

اخبار السعودية )- انتهت اليابان بشكل رسمي اليوم (السبت) من تجهيز الاستاد الوطني في طوكيو، الذي سيكون مسرحاً للمنافسات الأولمبية في دورة الألعاب العام المقبلة، وتسلمه مالكه مجلس الرياضة في البلاد.وانتهت أعمال البناء في الاستاد البالغ سعته 60 ألف متفرج في وقت سابق هذا الشهر لكن اليوم (السبت) يمثل تاريخ التجهيز الرسمي، ويمثل لحظة مهمة للمنظمين قبل ثمانية أشهر من انطلاق الأولمبياد، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.وسيتم افتتاح الاستاد بشكل رسمي في 21 ديسمبر (كانون الأول) بإقامة نهائي كأس الإمبراطور لكرة القدم والذي سيكون أول حدث رياضي هناك.

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