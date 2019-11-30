من بغداد لذي قار.. حالات قتل وقنابل غير مخصصة للتظاهرات

2019/11/30 | 18:06

اخبار السعودية )- أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، السبت، أن حالات كثيرة سجلت على يد قوات أمنية أرسلت من بغداد إلى محافظة ذي قار (جنوب البلاد)، دون أن تحدد الجهة التي أمرت بذلك.وشددت في بيان لها على فيسبوك على أن

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