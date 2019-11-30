جونسون: يجب أن ينفّذ المدانون بالإرهاب عقوبتهم كاملة

2019/11/30 | 18:24

اخبار السعودية )- قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم (السبت)، إن المدانين بجرائم إرهابية يجب ألا يُسمح لهم بالخروج من السجن مبكراً، وذلك بعد الكشف أن منفذ هجوم جسر لندن أُفرج عنه من السجن العام الماضي قبل انتهاء مدة عقوبته.وقال جونسون، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء: «أعتقد أن إجراء الإفراج المبكر والتلقائي حيث تُخفض فترة العقوبة للنصف وتتيح لمجرمين خطرين يتسمون بالعنف الخروج مبكراً من السجن هو ببساطة أمر عديم النفع، ولديكم بكل أسف دليل قوي للغاية على ذلك بالنسبة لتلك الحالة».

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