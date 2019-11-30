شاهد... لقطات بواسطة «درون» تظهر حجم الدمار في سوريا

2019/11/30 | 18:24

اخبار السعودية )- أظهرت لقطات بواسطة طائرة مسيرة من دون طيار (درون) حجم الدمار الذي لحق بعدد من المناطق في سوريا جراء الحرب التي بدأت منذ قرابة 9 سنوات.

وتم التقاط هذه المقاطع التي نشرتها صحيفة «الغارديان»، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



وكشف الفيديو حجم الدمار في عدة مناطق بسوريا، مثل حلب ودير الزور وريف دمشق.

والفيديو الذي وزعته اللجنة الدولية للصليب الأحمر يظهر الدمار في المنازل والشوارع.

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