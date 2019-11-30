موسوي يقارن قمع الاحتجاجات في عهد خامنئي بما فعله الشاه

2019/11/30 | 19:57

اخبار السعودية )- نقل موقع إلكتروني محسوب على زعيم المعارضة الإيراني المعتقَل مير حسين موسوي مقارنة للأخير بين حملة القمع الحالية ضد المتظاهرين في إيران في عهد المرشد علي خامنئي وحملات القمع التي كان يتم تنفيذها في عهد الشاه المخلوع.ونقل موقع «كلمة» تعليقات شديدة اللهجة منسوبة إلى موسوي (77 عاماً) رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيراني الأسبق، والذي أدت خسارته لانتخابات الرئاسة عام 2009 أمام محمود أحمدي نجاد إلى احتجاجات واسعة النطاق أخمدتها قوات الأمن، حسب ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء.

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