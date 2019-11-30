إردوغان: لا سحب للسفن التركية من المتوسط... واتفاقية ليبيا ستطبَّق

2019/11/30 | 19:57

اخبار السعودية )- شدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (السبت)، على أن بلاده لن تسحب سفن التنقيب من شرق البحر الأبيض المتوسط، والاتفاقية التي أبرمتها مع ليبيا ستطبَّق بجميع بنودها.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته بولاية أدرنة شمال غربي البلاد، في مراسم ربط خط أنابيب الغاز العابر للأناضول «تاناب» مع خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي «تاب» لنقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء التركية الرسمية.وقال إردوغان إن «جميع بنود الاتفاقية بين تركيا وليبيا ستدخل حيز التنفيذ أيضاً، وأعمال التنقيب التي نقوم بها سينبثق منها السلام والازدهار وليس الصراع والدماء».

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