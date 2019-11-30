مسيرة في الجزائر تؤيّد الانتخابات الرئاسية وترفض «التدخل الأجنبي»

2019/11/30 | 20:28

اخبار السعودية )- تظاهر مئات الجزائريين في الجزائر العاصمة، اليوم (السبت)، «رفضاً للتدخل الأجنبي» وتأييداً لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر (كانون الأول)، التي يرفضها من جهته الحراك الاحتجاجي المستمر منذ فبراير (شباط).ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، دعا إلى التظاهر الاتحاد العام للعمال الجزائريين القريب من جبهة التحرير الوطني، حزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي تمتع بدعم هذه النقابة طوال عشرين عاماً من حكمه حتى استقالته في أبريل (نيسان) تحت ضغط الشارع.

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