تركيا تسحب تراخيص 685 صحافياً

2019/11/30 | 20:28

اخبار السعودية )- ألغت السلطات التركية تراخيص نحو 685 صحافياً عاملاً في البلاد طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.ونقل موقع «تركيا الآن» التركي اليوم (السبت) عن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أنه «تم إلغاء ترخيص عمل الصحافيين بسبب تهديد الأمن القومي».ويهدف هذا القرار وفق أوقطاي إلى منع استخدام البطاقات المزيفة، والعمل على تسهيل عمل الصحافيين وزيادة هيبة البطاقة الصحافية، مضيفاً أنه تم إصدار 343 بطاقة صحافية «صفراء» في 2019.

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