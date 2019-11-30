مقتدى الصدر: لن نشارك بالحكومة العراقية المقبلة

2019/11/30 | 20:41

اخبار السعودية )- أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، اليوم السبت، عدم مشاركة تياره السياسي في الحكومة العراقية المقبلة.وفاز تحالف "سائرون" بالانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2018، مع نيله 54 مقعداً في البرلمان.وكان

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