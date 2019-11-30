فصائل سورية تبدأ معركة في ريف إدلب

2019/11/30 | 21:30

اخبار السعودية )- حققت فصائل المعارضة السورية تقدماً بعد ساعات من إطلاق معركة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، اليوم (السبت)، وسيطرتها على قرى عدة.وتحدّثت غرفة عمليات «الفتح المبين» التي تضم عدداً من الفصائل السورية المسلحة عن إطلاق معركة عسكرية واسعة النطاق ضد مواقع القوات الحكومية السورية والقوات الموالية لها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.وأضافت في بيان، حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية: «تعلن غرفة عمليات الفتح المبين عن بدء معركة (ولا تهنوا) جنوب شرقي إدلب.فلينتظر العدو منا ما يخلع القلوب ويهدّ الأركان».

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