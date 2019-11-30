«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم لندن

2019/11/30 | 23:03

اخبار السعودية )- قالت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي إن الهجوم الذي وقع، أمس (الجمعة)، عند جسر لندن من تنفيذ أحد مقاتليه، من دون أن يقدم أي دليل على ذلك.

وذكر التنظيم، حسب وكالة «رويترز» للأنباء، أن الهجوم نُفّذ استجابةً لدعوته إلى استهداف الدول المشاركة في التحالف الذي يقاتل التنظيم.

وقتلت الشرطة البريطانية رجلاً بالرصاص كان يرتدي حزاماً ناسفاً زائفاً، وذلك بعدما قتل شخصين بسكين وأصاب ثلاثة آخرين في لندن قبل أن يطرحه بعض المارة أرضاً في حادث وصفته السلطات بأنه «عمل إرهابي».

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